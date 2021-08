Dabei konnte der Volkswagen-Konkurrent in den Monaten April bis Juni sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn das Niveau des gleichen Zeitraums 2019 übertreffen. Das Geschäft lief also besser als vor der Corona-Pandemie, die im vergangenen Jahr vor allem in der ersten Jahreshälfte auf die Erlöse und Gewinne drückte. Im ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...