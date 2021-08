Die aktuell längste Serie: Wienerberger mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.80%) - die längste Serie dieses Jahr: Erste Group 11 Tage (Performance: 12.65%). Tagesgewinner war am Dienstag RHI Magnesita mit 3,61% auf 45,90 (24% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,57%) vor Evotec mit 2,89% auf 35,66 (97% Vol.; 1W 4,18%) und S&T mit 2,82% auf 21,86 (142% Vol.; 1W 6,63%). Die Tagesverlierer: XB Systems mit -13,60% auf 2,35 (109% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -19,52%), Rosenbauer mit -2,20% auf 48,90 (35% Vol.; 1W 0,00%), FACC mit -1,94% auf 8,61 (36% Vol.; 1W 5,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Evotec (35,38 Mio.), Erste Group (29,72) und Verbund (28,56). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

