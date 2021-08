Unentschlossen zeigte sich gestern der heimische Aktienmarkt. Der ATX verzeichnete gestern zu Beginn Gewinne aber musste diese im Laufe des Tages wieder abgeben. Am Ende des Tages stand ein kaum veränderter Schlusskurs von 3.509,70 Punkten bzw. ein Plus von 0,03% in den Büchern. Es herrscht wieder eine vorsichtige Stimmung am Aktienmarkt. Die immer stärker werdende Delta Variante des Corona Virus, begleitet von neuen Maßnahmen in China und auch die geringer als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China drückten die Stimmung. Heute präsentieren Voestalpine und Lenzing die Ergebnisse zum 1. bzw. 2. Quartal. Der Gewinner des Tages war OMV mit einem Gewinn von 2,5%, auch der zweite Ölwert Schoeller-Bleckmann konnte sich mit ...

