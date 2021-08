Andritz erhielt vom staatlichen Energieversorger North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO Ltd.) den Auftrag zur kompletten Rehabilitation der elektromechanischen Ausrüstung des 200-MW-Wasserkraftwerks Kopili am gleichnamigen Fluss im Dima Hasao-Distrikt von Assam, Indien. Das Projekt wird voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Der Andritz-Lieferumfang umfasst Design und Engineering, Fertigung, Transport zum Projektstandort, Montageüberwachung, Installation und Test sowie die Inbetriebnahme der gesamten elektromechanischen Ausrüstung, die im Krafthaus des Wasserkraftwerks Kopili installiert wird.

