Für rund 870 Mio. Euro hat Lanxess, Köln, den US-amerikanischen Hersteller von Spezialchemikalien übernommen. Es ist die zweitgrößte Akquisition in der Firmengeschichte. Der Deutsche Spezialchemie-Konzern hatte am 14. Februar 2021 einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichnet. Das Investitionsvolumen beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 1,04 Mrd. US-Dollar (870 Mio. Euro). Lanxess übernimmt rund 470 Mitarbeiter und die drei Produktionsstandorte in den USA, Kalama/Washington, den Niederlanden, ...

