Immer mehr Hersteller setzen in der Produktion in Teilen oder vollständig auf recycelten Kunststoff um - mit Continental nun auch ein Vertreter der Reifenindustrie: Künftig will das Unternehmen recycelte PET-Flaschen für die Herstellung von Reifen nutzen. Der Kunststoff aus recycelten PET-Flaschen plant Continental beginnend 2022 in die Pkw-Reifenherstellung einfließen zu lassen. Wie der Autozulieferer angekündigte, werden zuvor herkömmlich produzierte Polyester-Verbindungen dabei komplett durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...