Zu Wochenbeginn überraschte der Ifo-Geschäftsklimaindex negativ, als mit 100,8 Punkten sowohl der Vormonatswert (101,7) als auch die Prognosen (102,1) verfehlt wurden. Zwar bewerteten die Unternehmen die aktuelle Geschäftslage etwas besser, doch der Optimismus mit Blick auf die Entwicklung in den kommenden Monaten nahm spürbar ab. In den USA setzte sich derweil die Abkühlung am heiß gelaufenen Häusermarkt weiter fort. Mit einem Minus von mehr als sechs Prozent bei den Verkäufen neuer Häuser wurden die viel zu optimistischen Erwartungen von +3,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...