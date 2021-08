Am Vormittag rutschte der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro auf ein Tagestief bei 1,1842 US-Dollar, nachdem am Morgen noch ein Tageshoch bei 1,1880 Dollar erreicht worden war.Der Franken hat sich derweil nicht weiter verteuert, nachdem er am Vortag mit 1,07185 den höchsten Stand seit November 2020 erreicht hatte. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...