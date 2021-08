Advanced Micro Devices, Inc. -0.69% geistreich (TMEDT): AMD konnte mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Denn die Umsätze wachsen rasant und die Bruttomargen verbessern sich. Am besten dürfte Anlegern jedoch der überragende Cashflow gefallen. Es war schlichtweg ein hervorragendes Quartal für AMD: Der operative Cashflow legte im vergangenen Quartal um 292 Prozent auf 952 Millionen Dollar zu. Es ist diese Entwicklung, die zeigt, wie stark AMD aktuell aufgestellt ist. https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/amd-ein-wichtiger-grund-fuer-die-rallye-20234971.html (04.08. 10:45) >> mehr comments zu Advanced Micro Devices, Inc.: www.boerse-social.com/launch/aktie/amd Fresenius Medical Care 0.54% ...

