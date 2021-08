Die Analysten von Shaw and Partners haben vor Kurzem ihre Einschätzung zur Aktie der australischen Goldgesellschaft Matador Mining (WKN A2DKV4 / ASX MZZ) aktualisiert. Sie bekräftigen dabei die Empfehlung "kaufen" und das Kursziel von 0,80 CAD, was vom aktuellen Kurs aus Aufwärtspotenzial von rund 80% bedeutet! Shaw and Partners hatte die jüngste Finanzierung - Matador nahm 16 Mio. AUD über die Ausgabe von 28,6 Millionen ...

