Lenzing hat die Umsätze im 1. Halbjahr 2021 aufgrund höherer Viscose-Preise um 27,5 Prozent auf 1,03 Mrd. Euro erhöht. Der Fokus auf holzbasierte Spezialfasern wirkte sich ebenfalls positiv auf die Umsatzentwicklung aus; der Anteil der Spezialfasern am Faserumsatz erhöhte sich in der Berichtsperiode auf 72,8 Prozent. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erreichte im 1. Halbjahr 2021 einen Wert von 217,8 Mio. Euro (nach 95,6 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2020). Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 11,8 Prozent auf 21,1 Prozent. Das Periodenergebnis lag bei 96,1 Mio. Euro (nach - 14,4 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2020). Lenzing geht weiterhin von einem steigenden Bedarf an nachhaltigen Fasern für die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Hygiene- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...