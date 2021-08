Um 11:29 liegt der ATX TR mit +0.15 Prozent im Plus bei 7043 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.64% auf 49.7 Euro, dahinter Verbund mit +1.48% auf 78.85 Euro und Uniqa mit +1.42% auf 7.485 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15664 (+0.70%, Ultimo 2020: 13719). Ein Blick auf die Handelvolumina year-to-date: Die Erste Group, die zuletzt 14 Jahre in Folge in dieser Hinsicht die Nummer 1 war, liegt heuer hinter der OMV. In den vergangenen Tagen hat man sich aber an die OMV immer näher herangepirscht. Der Rückstand beträgt mittlerweile bereits unter 100 Mio. Euro. (6,636 Mrd.OMV, 6,542 Mrd. Erste Group):OMV ( Akt. Indikation: 47,07 /47,10, 0,57%)Erste Group ( Akt. Indikation: 33,23 /33,26, -0,20%) (Der Input von Christian Drastil ...

