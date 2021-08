Die voestalpine konnte im 1. Quartal den Umsatz um 45,6 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro steigern. Das EBITDA verbesserte sich um 242 Prozent auf 540 Mio. Euro, das EBIT dreht ins Plus und belief sich auf 340 Mio. Euro (vs -49 Mio. Euro). Mit Ausnahme der Luftfahrtindustrie, die sich vergleichsweise verhalten entwickelte, verzeichneten laut voestalpine alle Markt- und Produktsegmente eine positive Entwicklung. Der Ausblick wird angehoben: Das Unternehmen geht für das Geschäftsjahr 2021/22 von einem EBITDA in einer Bandbreite von 1.900 bis 2.200 Mio. Euro aus. (Anm. zuvor lag die erwartete Bandbreite bei 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro). (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)

