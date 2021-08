Eine Woche nach dem verheerenden Unglück in Leverkusen ist am Dienstag eine der beiden noch vermissten Personen tot geborgen worden. Damit steigt die Zahl der Opfer infolge der Explosion und des Brandes im Entsorgungszentrum des Chempark auf sechs. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln ist das Opfer bereits identifiziert worden. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern auf dem Gelände im Entsorgungszentrum von Currenta in Leverkusen Bürrig noch an. Die Einsatzkräfte suchen weiterhin mit Hochdruck nach noch einer vermissten Person. "Wir sind mit unseren Gedanken bei der Familie und Freunden, ...

