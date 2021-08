Die Papiere von BioNTech schossen am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise um fast ein Viertel in die Höhe auf 433,90 US-Dollar und setzten ihre Rekordrally damit fort. Zum Handelsende gewannen sie noch 17,80 Prozent auf 414,44 US-Dollar. Der Börsenwert beläuft sich damit auf mehr als 100 Milliarden Dollar. In wenigen Tage veröffentlicht ...

