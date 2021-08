Feuchte Raumluft ist in vielen Bereichen eine Herausforderung. Schäden am Bauwerk, an der Ausstattung und dem Inventar, können hohe Kosten verursachen. CAIRpool CUBI ist eine dezentrale Entfeuchtungsbox mit integriertem digitalem Regler. Die hochwertige Verarbeitung lässt neben dem Einsatz in chlorhaltiger Luft, auch den Einsatz in sensiblen Bereichen zu. Mit CAIRpool CUBI erweitert Fläkt Group das Produktportfolio der ursprünglich für Schwimmhallen entwickelten Geräte und bietet ein Entfeuchtungsgerät für Räumlichkeiten mit einer hohen Raumluft-feuchte bei geringen Raumtemperaturen. Das neue Entfeuchtungskonzept ...

