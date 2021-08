Die Weylchem Group hat die Ineos Sulphur Chemicals Spain, einen spezialisierten Hersteller von Schwefelsäure in Spanien, von Ineos Enterprises übernommen. Die Unternehmensgruppe entwickelt sich damit zu einem der führenden europäischen Anbieter von Schwefelchemikalien. Die hochmoderne Anlage des Unternehmens in Bilbao ergänzt das bestehenden Schwefelsäurewerk von Weylchem in Nordfrankreich. Der Standort in Spanien beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und hat eine Jahreskapazität von 350 Kilotonnen Schwefelsäure nach dem Schwefelverbrennungsverfahren. Kunden können außerdem Oleum und Schwefelschmelze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...