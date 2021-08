"Buy now, pay later" oder BNPL ist derzeit ein gefragtes Thema an den Börsen. Bezahldienstleister, wie Klarna, Affirm oder Afterpay, die praktische Ratenzahlungen anbieten, teilweise sogar ganz ohne Zinsen oder Gebühren, genießen hohe Bewertungen an den Börsen. Am Montag verkündete Square, ein US-Bezahldienst eine Blockbuster-Übernahme von Afterpay an. Die Investoren sind von der Übernahme Afterpays durch Square begeistert, was beide Aktien deutlich nach oben trieb.Square kauft AfterpaySquare kündigte ...

