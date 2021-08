Aktien: Astrazeneca wächst dank Covid-19-Impfstoff - Aktie vor neuem Anlauf?

Anzeige / Werbung Der Impffortschritt bei der Coronavirus-Pandemie in den Industrieländern ist spürbar. Bei den Vakzinherstellern macht sich das in ihren Geschäftszahlen positiv bemerkbar. Die Jahresziele werden höher gesteckt. Mit einem deutlichen Umsatzplus wartet Astrazeneca im abgelaufenen Quartal auf. Der britische Pharmakonzern profitiert dabei von seinem Corona-Impfstoff. Für das Gesamtjahr hebt das Unternehmen seinen Ausblick an. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Laut Astrazeneca betrug der Quartalserlös des Vakzins 894 Millionen Dollar. Er hat sich damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Insgesamt setzten die Briten wechselkursbereinigt 8,2 Milliarden Dollar um - ein Plus von etwa einem Viertel. Der Gewinn je Aktie ging indes zwei Prozent auf 90 Cent zurück. Allerdings: Nach dem Halbjahr stand ein Plus von 27 Prozent auf 2,53 Dollar in den Büchern. Für 2021 geht Astrazeneca eigenen Angaben zufolge von einem Erlöszuwachs - zu konstanten Wechselkursen - im niedrigen Zwanzigerprozentbereich aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll demnach noch stärker zulegen und 5,05 bis 5,40 Dollar erreichen. Bislang lauteten die Prognosen auf ein Umsatzplus im niedrigen Zehnerprozentbereich sowie einen Gewinn je Anteilsschein von 4,75 bis 5,00 Dollar gelautet. Astrazeneca-Aktie mit mehr Dynamik Die Aktie von Astrazeneca konsolidierte nach dem Aufwärtstrend, der im März begonnen hatte. Ganz allmählich dreht der MACD (Momentum) nach oben, sodass der Titel einen neuen Anlauf auf den Widerstand bei 8.800 Pence nehmen könnte. Die Unterstützung bei 8.000 wurde nicht durchbrochen, was ebenfalls positiv ist. Neuer Rekordstände wie bei Biontech und Moderna sind allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

