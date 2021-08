Die aktuell längste Serie: Wienerberger mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.16%) - die längste Serie dieses Jahr: Porsche Automobil Holding 12 Tage (Performance: 21.37%). Tagesgewinner war am Mittwoch Infineon mit 4,40% auf 34,75 (132% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,93%) vor SMA Solar mit 3,70% auf 47,04 (99% Vol.; 1W 8,59%) und Verbund mit 3,41% auf 80,35 (91% Vol.; 1W -5,53%). Die Tagesverlierer: Lyft mit -10,56% auf 49,53 (284% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,19%), Leoni mit -4,40% auf 14,34 (72% Vol.; 1W 3,02%), AT&S mit -2,23% auf 37,30 (133% Vol.; 1W -1,84%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (24175,04 Mio.), Apple (16566,63) und Amazon (14653,05). Umsatzausreisser nach oben gegenüber ...

