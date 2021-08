Ich fühle mich derzeit ein wenig an den Beginn der Corona-Krise zurückversetzt. Auch damals mehrten sich die dunklen Wolken über dem Börsenhimmel, während die Anleger noch jeden Rücksetzer zum Nachkauf nutzten. Doch am Ende zollten die Kurse den fundamentalen Entwicklungen Tribut. Und das könnte auch dieses Mal wieder passieren. Corona-Zahlen steigen wieder an Denn derzeit nimmt in vielen Teilen der Welt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle wieder deutlich zu, aktuell infolge der Ausbreitung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...