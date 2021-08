Mit Gewinnen präsentierte sich gestern der heimische Aktienmarkt. Der ATX verzeichnete gestern bereits zu Beginn Gewinne, musste diese im Laufe des Tages kurzzeitig wieder abgeben, aber konnte diese letztendlich wieder ausbauen und schloss am Ende des Tages mit einem Schlusskurs von 3.536,82 Punkten bzw. einem Plus von 0,8%. Positive Vorgaben aus den USA stützten die Kurse. Unternehmensseitig rückten die guten Ergebnisse von Voestalpine und Lenzing in den Vordergrund. Voestalpine erzielte gestern ein Plus von 2,1% und auch Lenzing konnte mit einem Aufschlag von 0,6% punkten. Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für die Voestalpine von 37 Euro auf 40 Euro. Der Gewinner des Tages war Verbund mit einem Gewinn von 3,4% für den Versorger, gefolgt von Uniqa ....

Den vollständigen Artikel lesen ...