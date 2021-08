Der britische Werbekonzern WPP plc (ISIN: JE00B8KF9B49) will eine Zwischendividende in Höhe von 12,5 Pence (ca. 11,1 Eurocent) an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 1. November 2021 (Record day ist der 15. Oktober 2021). Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 10 Pence. Damit wird die Zwischendividende um 25 Prozent erhöht. WPP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...