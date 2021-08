Faurecia gibt die Gründung der Division Sustainable Materials bekannt, mit der die Bereiche Interiors und Seating gestärkt werden sollen. Zudem steht die neue Deutschlandzentrale kurz vor der Fertigstellung. In seiner Division Sustainable Materials will der Zulieferer hochmoderne, nachhaltige und intelligente Materialien entwickeln und herstellen. Die neue Division soll geschäftsbereichsübergreifend arbeiten und von den Geschäftsbereichen Interiors und Seating profitieren, in denen das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...