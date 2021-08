Valneva hat positive Topline-Ergebnisse aus der Phase-3-Zulassungsstudie seines Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 erhalten. Die Studie, an der 4.115 Erwachsene ab 18 Jahren an 44 Standorten in den USA teilnahmen, erreichte ihren primären Endpunkt, indem sie bei 98,5 Prozent der Teilnehmer 28 Tage nach Erhalt einer Einzelimpfung schützende CHIKV-neutralisierende Antikörpertiter induzierte. Das Ergebnis der Seroprotektionsrate von 98,5 Prozent überstieg den mit der FDA vereinbarten Schwellenwert von 70 Prozent, teilt das Unternehmen mit. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: "Wir freuen uns über diese Ergebnisse der Phase 3, die das überzeugende Profil unseres Impfstoffkandidaten für alle Altersgruppen bestätigen ....

