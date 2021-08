Im Herbst ist es wieder so weit: Am 7. Oktober 2021 startet die bereits 3. Praxistagung Roboter in der Verpackungsindustrie. Anmelden lohnt sich immer, jetzt aber noch ein bisschen mehr - denn die Tickets gibt gerade zum Frühbucherpreis. Ob nun als integraler Bestandteil einer Verpackungslinie oder mobiler Cobot, der sich einen Arbeitsbereich mit menschlichen Kollegen teilt: Roboter sind in vielen Produktionsumgebungen nicht mehr wegzudenken, das gilt natürlich auch für den Verpackungsprozess. Das stützen auch die Ergebnisse des aktuellen World Robotics Report der International Federation of Robotics ...

