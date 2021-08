Die aktuell längste Serie: Tesla mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.83%) - die längste Serie dieses Jahr: Porsche Automobil Holding 12 Tage (Performance: 21.37%). Tagesgewinner war am Donnerstag Merck KGaA mit 6,83% auf 188,35 (203% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,35%) vor Lyft mit 5,83% auf 52,42 (143% Vol.; 1W -7,61%) und Ambarella mit 5,58% auf 84,70 (0% Vol.; 1W 5,17%). Die Tagesverlierer: Manz mit -10,48% auf 56,40 (412% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,88%), Bayer mit -7,60% auf 46,04 (412% Vol.; 1W -10,01%), Polytec Group mit -3,12% auf 9,61 (90% Vol.; 1W -4,66%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (18465,52 Mio.), Amazon (16430,96) und Apple (13646,48). Umsatzausreisser nach oben ...

