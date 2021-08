Die aktuell längste Serie: Carl Zeiss Meditec mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.62%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Donnerstag Stratasys mit 15,21% auf 19,01 (27% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,15%) vor Heidelberger Druckmaschinen mit 9,09% auf 1,99 (271% Vol.; 1W -1,87%) und KUKA mit 8,70% auf 65,00 (347% Vol.; 1W 15,66%). Die Tagesverlierer: Aurubis mit -11,93% auf 75,88 (517% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,70%), Baumot Group mit -10,87% auf 0,04 (3% Vol.; 1W -8,89%), Vapiano mit -7,41% auf 0,25 (105% Vol.; 1W -5,66%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Advanced Micro Devices, Inc. (30977,34 Mio.), Nvidia (8726,78) und Microsoft ...

