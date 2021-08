Kaum bewegt präsentierte sich gestern der heimische Aktienmarkt. Der ATX startete fast unverändert und verharrte den ganzen Tag mehr oder weniger bei der Nulllinie. Am Ende des Tages konnte er einen kleinen Gewinn von 0,2% auf 3.543,52 Punkte verbuchen. Die Sorge um eine weitere Ausbreitung des Corona Virus belastet weiterhin die Märkte und verhindert ein solides Wachstum. Unternehmensseitig ist die Meldungslage sehr dünn. Die nächsten Ergebnisse werden erst wieder ab Mitte nächster Woche veröffentlicht. Der Gewinner des Tages war Do&Co, der Caterer konnte sich nach den Verlusten vom Vortag wieder erholen und schrieb ein Plus von 4% fest. Gleich dahinter konnte sich Lenzing positionieren. Die guten Ergebnisse von der Veröffentlichung am ...

