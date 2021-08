Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handelstag im Plus. Der S&P 500 stieg um 0,60%, Dow Jones und Nasdaq legten jeweils um 0,78% zu, während der Russell 2000 um 1,81% zulegte. Die Stimmung in Asien war gemischt. S&P/ASX 200 und Nikkei legten zu, während Kospi und Indizes aus China nachgaben. DAX-Futures deuten auf eine flache Eröffnung der europäischen Sitzung hin. Die RBA prognostiziert eine Arbeitslosenquote von 5 % Ende 2021, gefolgt von 4,25 % und 4 % in den Jahren 2022 und 2023. Das ...

