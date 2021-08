Auf der diesjährigen Kuteno in Rheda-Wiedenbrück werden die beiden Unternehmen erstmals gemeinsam unter der Dachmarke Technotrans auftreten. Im Rahmen der Technotrans-Konzernstrategie "Future Ready 2025" werden die GWK und Reisner Cooling Solutions fusionieren. Bis zum 1. Oktober soll die Umfirmierung der GWK in Technotrans Solutions abgeschlossen sein. Reisner stößt dann Anfang 2022 hinzu. Die Kuteno möchte man nun nutzen, erstmals gemeinsam unter einer Dachmarke aufzutreten. Welche Produkte will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...