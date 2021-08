Zürich (awp) - Der Personaldienstleister Adecco ist im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der belgischen Akka Technologies mit einer Klage eingedeckt worden. Adecco zahle zu viel dafür, meint ein französischer Investor, und ist deshalb an die Bundesanwaltschaft gelangt. In einem Brief zu Handen der Bundesanwaltschaft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...