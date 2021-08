Cannabis-Wissensserie Teil 2: Cannabinoid-Medikamenten gehört die Zukunft! Mit diesem Fonds sind Sie dabei!

Cannabis ist eine alte Heilpflanze, auf die BIG PHARMA große Hoffnung bei der Erforschung von über 104 Cannabinoiden setzt. Wer hier einen Volltreffer landet, hat schnell ein Blockbuster-Medikament im Milliardenmarkt! ERST INFORMIEREN, DANN INVESTIEREN: CANNABIS-WISSENSSERIE TEIL 2: Carsten Ringler, Fondsmanager des GF Global Cannabis Opportunity Fund, wird Ihnen in einer Serie von Fachbeiträgen Hintergrundinformationen zu diversen Aspekten von Cannabis und Psychedelika liefern. Beide Anlageklassen haben ein großes Multi-Milliarden Umsatzpotential und gehören zu den am schnellsten wachsenden Sektoren an der Börse. Cannabis-Wissensserie Teil 2: THC, CBD, CBG und CBN - was versteht man darunter, wo liegen die therapeutischen Chancen? Im Bereich der Cannabinoide gibt es viele verschiedene Stoffe, doch was versteckt sich wirklich dahinter? Die Stoffe THC und CBD sind wohl die Bekanntesten unter allen. Tetrahydrocannabinol (THC) ist vor allem für seine berauschende Wirkung bekannt. Besonders reich an THC sind hier die unbefruchteten weiblichen Blütenstände, diese enthalten etwa 6 bis 20% THC. Cannabidiol (CBD)hingegen gilt als sehr schwach psychoaktiv und hat neben eigenen therapeutischen Wirkungen einen modulierenden Einfluss auf THC. Neben THC und CBD gibt es aber noch weitere Stoffe, die den meisten Lesern wohl noch nicht bekannt sein werden. Cannabigerol oder CBG: CBG wurde bereits im Jahr 1964 erstmals nachgewiesen. CBG verfügt über keine Rauschwirkung, stellt aber einen wichtigen Part in der Biochemie von Hanf dar. Es gibt bereits eine Vielzahl von Studien über die Wirksamkeit von Cannabis bei der Behandlung von Epilepsie, Parkinson, Analgesie, Multipler Sklerose, Tourette-Syndrom und anderen neurologischen Erkrankungen. Bisher gab es jedoch nur minimale und unzureichende Forschung über die antibakteriellen Eigenschaften von Cannabis. In einer kürzlich durchgeführten Studie wurden diverse Cannabinoide auf ihre antibakterielle Eigenschaft untersucht. Erstaunlicherweise konnte gerade diese Eigenschaft, vor allem bei Cannabigerol verstärkt nachgewiesen werden. So wurde eine signifikante unterdrückende MRSA-Biofilmbildung bei grampositiven und gramnegativen Bakterien festgestellt. Die Forscher sind daher der Meinung, dass der Wirkstoff als Antibiotikum eingesetzt werden kann. Darüber hinaus ist CBG ein ideales Forschungsobjekt mit enormem medizinischem Potential. CBG bietet sehr umfassende Wirkungsmöglichkeiten und kann daher bei sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern eingesetzt werden u.a. Glaukom / Senkung des Augeninnendrucks

Entzündliche Darmerkrankung

Entzündungshemmende Erkrankungen

Epilepsie

Chronische Schmerzen

Osteoporose

Schlaflosigkeit

Huntington-Krankheit

Methicillin-resistente mikrobielle Stämme wie MRSA.

Psoriasis

Appetitlosigkeit

Krebs Cannabinol oder CBN: CBN kommt in ganz jungen Cannabispflanzen nur sehr gering vor. CBN hat eine spezifische Beziehung zu THC: Im Gegensatz zu den anderen Molekülen kommt CBN nicht direkt aus der Cannabis-Pflanze, sondern aus der äußeren Oxidation von THC. Daher verlässt THC in seinem Abbau das Molekül mit einer niedrigen Rate von psychoaktiven Effekten. Hitze und Licht begünstigen diesen Prozess. Es wird angenommen, dass CBN als schwacher Agonist sowohl des CB1- als auch des CB2-Rezeptors fungiert und verschiedene medizinische Anwendungsmöglichkeiten bietet, z.B. in den folgenden Bereichen: Schmerzlinderung

Antibakteriell

Entzündungshemmend

Anti-Krampf

Appetitanreger Es wird allgemein angenommen, dass CBN sedierend wirkt, aber es gibt noch keine qualitative Forschung, die diese Behauptung stützt. Es kann mit anderen Cannabinoiden und Cannabisverbindungen interagieren, um das therapeutische Gesamtwirkungsprofil eines Produkts (ein Phänomen, das als Entourage-Effekt bezeichnet wird) zu verbessern. Um die Wirkungen von CBN im isolierten Zustand zu verstehen, sind jedoch noch weitere Untersuchungen erforderlich. CBN wirkt leicht psychoaktiv, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass es ein Degradationsprodukt von THC ist. Wirkmechanismen der Cannabinoide Der Wirkmechanismus von THC ist noch nicht vollständig aufgeklärt, die weltweite Forschung mit der Cannabispflanze nimmt aber seit Jahren stark zu und es ist somit noch großes Überraschungspotenzial über neue Einsatzmöglichkeiten bei vielen Krankheiten vorhanden. Es ist derzeit bekannt, dass z.B. THC auf mindestens zwei Arten von Rezeptoren (CB1 und CB2) wirkt. CB1-Rezeptoren befinden sich vorwiegend in zentralen und peripheren Nervenzellen, wo sie die Ausschüttung von Neurotransmittern modulieren. Sie kommen aber auch in anderen Zellen vor, zum Beispiel in der Hypophyse, Immunzellen, gastrointestinalem Gewebe, Herz, Lunge, Harnblase und Nebennieren. CB2-Rezeptoren kommen hauptsächlich in Immunzellen vor und sind an der Zytokinausschüttung (Proteinen) beteiligt. THC hilft bei der Schmerzlinderung, Appetitsteigerung, Muskelentspannung und Hemmung von Übelkeit. Anbei ein Auszug von Krankheiten und Symptomen bei denen der Einsatz von medizinischem Cannabis möglicherweise helfen kann: Epilepsie

Schmerzen (Linderung neuropathischer und entzündungsbedingter Schmerzen)

Tourette-Syndrom

Amyotrophe Lateralsklerose

Morbus Crohn

Multiple Sklerose (bei Spasmen)

Parkinson-Krankheit

Angststörungen / Depression

Polyarthritis

Glaukoms (Senkung des Augeninnendrucks) CBD ist entzündungshemmend, soll angstlösend wirken und Übelkeit hemmen. Es kann auch bei der Verbesserung des Schlafes helfen. THC und CBD wird nachgesagt, dass sie einen programmierten Zelltod (apotopischen und nekrotischen) induzieren können.

