Kryptowährungen: Bitcoin vor nächster Rally? - Der Anfang ist gemacht

Anzeige / Werbung

Der Bitcoin-Kurs stieg am frühen Sonntag bis auf 44.575 Dollar und erreichte damit fast seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 44.600 Dollar, bevor er wieder leicht nachgab. Diese Marke wird entscheidend sein.

Für Bitcoin ist es tendenziell sehr bullisch, wenn diese Marke durchbrochen wird, weil es viele charttechnisch orientierte Trader gibt, die einen Durchbruch dieses Widerstands positiv bewerten dürften. Der Höchststand vom Wochenende war die höchste Notierung des Bitcoins seit dem jüngsten Ausverkauf Mitte Mai.

Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil.

Bitcoin ist in den letzten fünf Tagen um mehr als 10 Prozent gestiegen und hat im letzten Monat 32 Prozent zugelegt. Unterstützung bekommt Bitcoin auch durch einen steigenden MACD (Momentum), der wieder im positiven Bereich liegt. Der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben befindet sich bei rund 47.000 Dollar, die nächste Unterstützung bei rund 41.000 Dollar.

Ether, die auf der Ethereum-Blockchain läuft, hat sich nach einer Hard Fork in der vergangenen Woche am Wochenende ebenfalls weiter erholt. Am Donnerstag aktivierte Ethereum ein massives Netzwerk-Upgrade mit dem Namen "London", das eine Reihe von Rationalisierungsfunktionen hinzufügte.

Der Preis von Ether überstieg am Samstag zum ersten Mal seit Mitte Mai die Marke von 3.000 Dollar und wurde am Sonntagabend bei 3.013 Dollar gehandelt. Der Preis ist in den letzten fünf Tagen um etwa 12 Prozent gestiegen.

Enthaltene Werte: DE000A1TNV91,BTC~USD,BTC~EUR,ETH~USD,ETH~EUR