Der amerikanische Dienstleister Chemed Corporation (ISIN: US16359R1032, NYSE: CHE) schüttet am 2. September 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,36 US-Dollar an seine Investoren aus. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 5,9 Prozent. Record day ist der 16. August 2021. Dies ist die 201. Quartalsdividende in Folge. Die Gesamtauszahlung beträgt 1,44 US-Dollar auf das Jahr hochgerechnet. Dies entspricht ...

