Anders als Dow Jones und Co hat der DAX am Freitag den Sprung auf ein neues Allzeithoch verpasst - wenn auch knapp. Nach einem schnellen Nachholen sieht es in der neuen Woche nicht aus. 9. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Risk-on oder Risk-off? "So ganz können sich die Finanzmärkte derzeit nicht entscheiden", erklärt Christian Apelt von der Helaba. Die Delta-Variante breite sich weiter aus und führe zu einer gewissen Verunsicherung. Die Berichtssaison der Unternehmen sei zwar insgesamt ...

