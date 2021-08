"Die von der chinesischen Regierung verkündete Politik der "Double Reduction" belastet den chinesischen Aktienmarkt und hat die Kurse sowohl an den Onshore- als auch an den Offshore-Märkten unter Druck gebracht", sagt Stephen Li Jen, CEO von Eurizon SLJ Capital und Manager des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB in einer Markteinschätzung. Auslöser war, dass es privaten Unternehmen aus dem Bildungssektor nicht mehr erlaubt ist, Gewinne zu erzielen. Der gesamte Sektor wurde als nicht gewinnorientiert eingestuft, Börsengänge für private Nachhilfeunternehmen sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...