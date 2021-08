DGAP-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

123fahrschule SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 - Erfolgreiche Übernahmen spiegeln sich bereits in steigenden Umsatzerlösen wider 09.08.2021 123fahrschule SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2021 - Erfolgreiche Übernahmen spiegeln sich bereits in steigenden Umsatzerlösen wider - Umsatzerlöse deutlich erhöht auf 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro*) - Übernahmen von 13 Fahrschulen in den ersten sechs Monaten vertraglich fixiert - Vorstand geht von weiterem deutlichen Umsatz- und EBIT-Wachstum aus Köln, 09. August 2021 - Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F), führende, digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, hat ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht. Mit deutlich steigenden Umsatzerlösen von 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro*) unterstreicht die Gesellschaft ihre nachhaltigen Fortschritte auf dem weiteren Wachstumspfad. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 2021 die Übernahmen von 13 Fahrschulen vertraglich fixiert. Elementar für den Ausbau des Marktanteils sind auch die Fahrlehrer. Hier konnte die Belegschaft um 14 % von 50 auf 57 Fahrlehrer ausgebaut werden. Der Vorstand betont jedoch, dass die Pandemie zu erheblichen Einschränkungen des operativen Fahrschulbetriebs geführt hat und für Verzögerungen bei der Übernahme weiterer Fahrschulen verantwortlich ist. Die dadurch entgangenen Umsätze werden auf etwa 1 Mio. Euro beziffert. Diese Effekte ließen sich kostenseitig nicht vollständig kompensieren, sodass die Gesellschaft in Verbindung mit den sonstigen notwendigen Kosten für weiteres Wachstum in den ersten sechs Monaten 2021 ein vorläufiges EBITDA in Höhe von EUR -1.189 erzielt hat. Der Vorstand geht davon aus, dass nach Bereinigung durch COVID-19-Effekte die Gesellschaft einen Umsatz von 3,8 Mio. EUR bei einem EBITDA von TEUR -768 erzielt hätte. Zum Stichtag 30. Juni 2021 betrug die Bilanzsumme der 123fahrschule SE 13,8 Mio. Euro gegenüber 11,8 Mio. Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2020. Auf der Aktivseite erhöhte sich das Umlaufvermögen um 164 % auf 2,7 Mio. Euro. Hier stiegen sowohl die sonstigen Vermögensgegenstände stark auf 1,7 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 1,0 Mio. Euro), als auch der Kassenbestand deutlich auf 1,0 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 34 Tsd. Euro). Auf der Passivseite führte die im März erfolgreich platzierte Kapitalerhöhung zu einem Anstieg des Eigenkapitals um 50 % auf 11,8 Mio. Euro. Da die Verbindlichkeiten gleichzeitig von 3,5 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro reduziert werden konnte, verbessert sich die bereits zuvor hohe Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2021 auf 85 % (31. Dezember 2020: 67 %). Boris Polenske, CEO der 123fahrschule: "Wir haben das erste Halbjahr 2021 oberhalb unserer Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes und Ergebnisses abgeschlossen. Mit den momentan geplanten Akquisitionen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unseren Jahresumsatz noch mal signifikant steigern. Gleichzeitig wollen wir weiter an unserer Rentabilität arbeiten. Unser Fokus liegt dabei auf der Automatisierung und Standardisierung von Prozessen sowie der Digitalisierung der Führerscheinausbildung. Dass der Erlass zur Online-Theorie vor wenigen Tagen vorzeitig verlängert wurde, gibt uns zusätzlichen Auftrieb." Insgesamt blickt der Vorstand, der neben CEO Boris Polenske im ersten Halbjahr 2021 um den Digitalexperten Timo Beyer als COO erweitert wurde, trotz der anhaltenden Pandemie optimistisch auf das Gesamtjahr 2021 und geht von einem weiteren deutlichen Wachstum in Umsatz und EBIT aus. *Da die 123fahrschule Holding GmbH erst zum 01. Oktober 2020 in den Konzern eingebracht wurde, lassen sich Erträge und Aufwendungen für das Geschäftsjahr 2020 erst ab diesem Tag aussagekräftig beziffern und Vergleichszahlen beziehen sich lediglich auf den Zeitraum bis zum Jahresende. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit 31 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt:?



