Aktien: Aurubis sieht sich auf Kurs - Aktie bricht dennoch ein

Anzeige / Werbung Die Sturzfluten Anfang Juli haben auch das Aurubis-Werk in Stolberg in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden bezifferte Europas größter Kupferkonzern bislang nicht näher. Die Aktie stürzt allerdings ab. Europas größter Kupferkonzern Aurubis sieht sich für das Gesamtgeschäftsjahr auf Kurs. Das Unternehmen steigerte den Angaben zufolge im abgelaufenen Dreimonatszeitraum sein Ergebnis deutlich und bekräftigte seine Prognose. Allerdings bleibt Aurubis bei den jüngsten Unwetterschäden vage. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Aurubis zufolge betrug das operative Ergebnis vor Steuern im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 83 Millionen Euro. Zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht das nahezu einer Verdopplung. Das Unternehmen verwies auf höhere Raffinerierlöhne für Altkupfer, gestiegene Konzentratdurchsätze und höhere Schwefelsäureerlöse als Gründe für die positive Ergebnisentwicklung. Nach wie vor seien Kupferprodukte stark gefragt, sagte Konzernchef Roland Harings: "Aurubis zeigt sich damit auch in unseren Zeiten robust." Obwohl die Schäden durch das Unwetter am Standort Stolberg bei Aachen noch nicht genau beziffert wurden, bekräftigte Aurubis seine im Januar angehobene Jahresprognose. Demnach soll das operative Ergebnis vor Steuern zwischen 270 Millionen und 330 Millionen Euro liegen. Aurubis-Aktie eingebrochen Die ansehnlichen Zahlen konnten die Aktionäre von Aurubis nicht überzeugen. Der Kurs verlor mehr als 10 Prozent, nachdem der Titel Ende Juli ein Rekordhoch bei knapp 88 Euro erreicht hatte. Dennoch hat die Aktie in diesem Jahr knapp 20 Prozent zugelegt und befindet sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Aktuell wird die Unterstützung bei rund 75 Euro getestet und auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet. Die nächste Unterstützung befindet sich an der 200-Tagleinie (rot) bei rund 71 Euro. Enthaltene Werte: CA0679011084,DE0006766504,XD0002747026,XD0002746952,JE00B4T3BW64

