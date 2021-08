Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street präsentierte sich gestern uneinheitlich. Für den Dow Jones und den S&P 500 ging es abwärts. Der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite legten leicht zu. Der DAX scheiterte mal wieder an seinem Allzeithoch. Am Ende gab er 0,1 Prozent ab. Bei den Einzelwerten geht es heute um BioNTech, Impfstoff-Aktien Index, AMC, Deliveroo, Munich Re, Deutsche Post, Bayer, Brenntag, Klöckner und Auto1. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.