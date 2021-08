Die Aktie von Merck (MRK.DE) legt am Dienstag um 1,95% auf 187,90 Euro zu und hat sich seit Ende der Vorwoche massiv von den gleitenden Durchschnitten entfernt. Die Aufwärtsbewegung hatte nochmals an Dynamik gewonnen, nachdem der Kurs nach oben aus dem steigenden Keil ausgebrochen war. Die Aktie scheint in eine sehr volatile Phase eingetaucht zu sein, da die täglichen Kursveränderungen seit Donnerstag überdurchschnittlich sind. Eine weitere Rekordjagd ist jedoch nicht auszuschließen, da die Käufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...