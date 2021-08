Schon mit der Übernahme der ehemals produzierenden Silbermine Silverstrand in Idaho hat Lakewood Exploration (WKN A3CN1X / CSE LWD) ein äußerst vielversprechendes Silberprojekt erworben. Erste Explorationsaktivitäten der Company deuten das Potenzial dieser Liegenschaft bereits an. Jetzt aber erweitert Lakewood sein Projektportfolio um zwei Silberliegenschaften in Nevada - und zwar in der Nähe des Minendistrikts, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...