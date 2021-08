Heute im gabb: Um 10:59 liegt der ATX TR mit +0.24 Prozent im Plus bei 7185 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +1.68% auf 8.47 Euro, dahinter UBM mit +1.42% auf 43 Euro und Agrana mit +1.42% auf 18.56 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15763 (+0.11%, Ultimo 2020: 13719). - Alle reden über das Kohle-Aus und Kohle-Futures sind auf Langzeithoch- Mayr-Melnhof und der MA200- PIR-News: Valneva, Research zu Erste und RBI- Kurze zu voestalpine, ams- Unser Robot sagt: Uniqa, Erste Group, VIG und weitere Aktien erfolgreich; Herbert Eibensteiner den 2. Tag CEO-Ranking-Leader- Börsegeschichte 10.8..- Österreich-Depots: Was tun mit XB Systems?- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.11% vs. last gabb, +14.94% ytd, +76.90% seit Start ...

