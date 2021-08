Ein neuer MEMS-Scanner von Infineon soll extrem kleine AR-HUDs ermöglichen. AR-Head-up-Displays nutzen die gesamte Windschutzscheibe als Anzeige, um den Fahrer ermüdungsfreier und sicherer durch den Verkehr zu lotsen. Mit einer neuen MEMS-Scannerlösung will Infineon Produktdesigns und Anwendungen ermöglichen, um Informationen bei sehr kleinem Volumenbedarf auf Glasflächen zu projizieren. So könnten in Zukunft auch Alltagsbrillen Augmented-Reality-Funktionen ...

