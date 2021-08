Das Biotechunternehmen Evotec hat die Konzernerlöse im Halbjahr um 17 Prozent auf 271,3 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 36,2 Mio. Euro (H1 2020: 47,3 Mio. Euro). Bereinigt um Portfolio und Währungseinflüsse liegt der Anstieg bei 27 Prozent. Das EBITDA war aufgrund des geplanten Kapazitätsausbaus im Vorfeld des Produktionsstarts des J.POD 1 US sowie gestiegener F&E- und Vertriebs- & Verwaltungskosten erwartungsgemäß belastet, so das Unternehmen. J.POD 1 US, die cGMP-Produktion von Biologika für die späte klinische Entwicklung und Vermarktung in Redmond, Washington, USA wurde mittlerweile eröffnet. Die biopharmazeutische cGMP-Produktionsanlage vervollständigt laut Evotec die J.Design-Plattform von Just ...

