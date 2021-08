Aktien: Moderna mit Zulassungserfolg - Aktie korrigiert

Anzeige / Werbung Die Politik diskutiert Maßnahmen, wie die Impfquote hierzulande gesteigert werden kann. Ein Vorschlag: das verstärkte Immunisieren von Jugendlichen. Moderna würde davon profitieren. Die Aktie korrigiert erst einmal. Die Zahl der Hersteller von Impfstoffen gegen das Coronavirus ist weiterhin klein. Neuartige mRNA-Vakzine bieten aktuell nur Biontech und Moderna an - und der US-Konkurrent des Mainzer Biotechnologieunternehmens feiert in der Schweiz nun einen Zulassungserfolg. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Den Angaben zufolge hat die Schweiz den Corona-Impfstoff des Unternehmens für Jugendliche zugelassen: Das Vakzin "Spikevax" sei auch für Personen im Alter von 12 bis 17 Jahren freigegeben, teilt die Zulassungsbehörde Swissmedic mit. Damit kann die Schweiz nun zwei Vakzine bei Jugendlichen einsetzen. Bereits im Juni hatte die Zulassungsbehörde grünes Licht für den von Biontech entwickelten Impfstoff gegeben. Dieser wird auch in weiteren Ländern zu diesem Zweck verwendet. In Deutschland gibt es dagegen von der Ständigen Impfkommission weder für das Vakzin von Biontech noch für das von Moderna eine Empfehlung zur Verimpfung an Jugendlichen. Moderna-Aktie korrigiert nach Rekordhoch Gestern korrigierte die Aktie von Moderna um rund 5 Prozent, nachdem sie am Vortag bei fast 457 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Der MACD (Momentum) steigt nach wie vor und hat ein vergleichsweise hohes Niveau erreicht. Eine Konsolidierung erscheint daher möglich. Die nächste Unterstützung befindet sich bei knapp 400 Dollar. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

