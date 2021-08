Die Analysten von Jefferies haben das Kursziel für die Aktien von Hellofresh nach detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal von 104 auf 109 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Die Margenverwässerung beim Kochboxenversender sei gewünscht und keine Notwendigkeit, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie und verwiesen dafür auf die Telefonkonferenz zu den Zahlen. Die Investitionen in Kapazität und Technologie würden angesichts einer hohen Nachfrage vorangetrieben. Das ...

