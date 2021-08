Wienerberger hat nach dem bereits vorgelegten Trading Statement nun die endgültigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr bekanntgegeben, die das beste Halbjahresergebnis in der Geschichte der Gruppe darstellen. Im 1. Halbjahr 2021 erreichte der Konzern einen Umsatz von 1.867,5 Mio. Euro und lag damit rund 14 Prozent über dem Vorjahr (H1 2020: 1.641,5 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA liegt bei 308,4 Mio. Prozent und somit auf einem mehr als 21 Prozent höherem Niveau als im Vorjahr (254,1 Mio. Euro). Wienerberger rechnet mit einer Fortsetzung der Entwicklungen in allen Kernmärkten. "Auf Basis der starken Performance im ersten Halbjahr blicken wir positiv in die zweite Jahreshälfte und erhöhen die Guidance für das EBITDA LFL auf 620 bis 640 Mio ....

