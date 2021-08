Kapsch TrafficCom hat im 1. Quartal einen Umsatz von 127 Mio. Euro (vs. 138,5 in der Vorjahresperiode) erreicht. Das EBIT liegt bei 7 Mio. Euro (Vorjahr: -11 Mio. Euro) und das Periodenergebnis betrug 3 Mio. Euro (Vorjahr: -10 Mio.Euro). "Es ist uns nach einer schwierigen Phase gelungen, eine sichtbare Trendwende einzuläuten. Zurückblickend auf die letzten beiden Jahre bin ich überzeugt, dass wir die wesentlichen Sanierungsmaßnahmen hinter uns haben und das Geschäftsjahr 2021/22 wieder profitabel abschließen werden", so Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom.

