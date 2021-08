Der Freizeitmobil-Hersteller Knaus Tabbert AG hat im 1. Halbjahr einen Umsatz in Höhe von 441,6 Mio. Euro nach 359,3 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum erreicht, was einem Zuwachs um 22,9 Prozent entspricht. Das EBITDA stieg um 33,0 Prozent auf 44,7 Mio. Euro (Vorjahr: 33,6 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 10,1 Prozent um 0,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von 9,4 Prozent. Das Konzernergebnis von 23,6 Mio. Euro übertrifft den Vorjahreswert (15,4 Mio.) um 53,1 Prozent. Mit 36.686 Einheiten im Wert von 1,2 Mrd. Euro verzeichnete der Konzern zum Bilanzstichtag 30. Juni 2021 einen deutlich gestiegenen Auftragsbestand. Er liegt damit fast dreimal so hoch wie vor einem Jahr und fast doppelt so hoch wie zu Jahresbeginn. "Die Nachfrage nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...